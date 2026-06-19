МВД: сведения о массовых рейдах в Пензе не соответствуют действительности

Полиция Пензы опровергла информацию о массовых рейдах и задержаниях МВД: сведения о массовых рейдах в Пензе не соответствуют действительности

Москва19 июн Вести.УМВД России по Пензенской области опубликовало опровержение распространившейся информации о начале массовых рейдов. Она не соответствует действительности, сообщает пресс-служба министерства.

В пятницу, 19 июня, в интернете появились данные о якобы задержании мужчин с целью подписания ими контрактов с Минобороны РФ.

Сведения, содержащиеся в данных публикациях, не соответствуют действительности говорится в официальном сообщении полиции

В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции содействовали военному следственному отделу в установлении лиц, получивших гражданство РФ, и не вставших своевременно на воинский учет.

Подобные рейды носят плановый характер и проводятся на территории Пензенской области периодически, заключили в МВД.