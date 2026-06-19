Москва19 июнВести.УМВД России по Пензенской области опубликовало опровержение распространившейся информации о начале массовых рейдов. Она не соответствует действительности, сообщает пресс-служба министерства.
В пятницу, 19 июня, в интернете появились данные о якобы задержании мужчин с целью подписания ими контрактов с Минобороны РФ.
Сведения, содержащиеся в данных публикациях, не соответствуют действительностиговорится в официальном сообщении полиции
В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции содействовали военному следственному отделу в установлении лиц, получивших гражданство РФ, и не вставших своевременно на воинский учет.
Подобные рейды носят плановый характер и проводятся на территории Пензенской области периодически, заключили в МВД.