Москва12 авгВести.Трое иностранных граждан во время миграционного рейда в Благовещенске попытались спастись от полиции вплавь по реке Зее, однако были задержаны. Об этом сообщает Управление МВД России по Амурской области.
Проверку проводили сотрудники полиции, центра "Э", региональных управлений ФСБ и Росгвардии.
Мужчины попытались скрыться и бросились вплавь по реке Зее, но были задержаны и доставлены в отдел полиции. В других заведениях правоохранители выявили еще пятерых нелегалов, прибывших из бывших союзных республик.говорится в сообщении
По итогам рейда в отношении мигрантов составлено 8 протоколов за нарушение режима пребывания в России и один - за представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета. Задержанные ожидают выдворения с территории России.