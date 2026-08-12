Трое мигрантов попытались уплыть от полиции по Зее в Амурской области

Нелегальные мигранты попрыгали в Зею, скрываясь от полиции Трое мигрантов попытались уплыть от полиции по Зее в Амурской области

Москва12 авг Вести.Трое иностранных граждан во время миграционного рейда в Благовещенске попытались спастись от полиции вплавь по реке Зее, однако были задержаны. Об этом сообщает Управление МВД России по Амурской области.

Проверку проводили сотрудники полиции, центра "Э", региональных управлений ФСБ и Росгвардии.

Мужчины попытались скрыться и бросились вплавь по реке Зее, но были задержаны и доставлены в отдел полиции. В других заведениях правоохранители выявили еще пятерых нелегалов, прибывших из бывших союзных республик. говорится в сообщении

По итогам рейда в отношении мигрантов составлено 8 протоколов за нарушение режима пребывания в России и один - за представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета. Задержанные ожидают выдворения с территории России.