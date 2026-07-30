Москва30 июлВести.Центр управления регионом (ЦУР) по Пензенской области опроверг распространяющиеся в сети фейки о последствиях атаки украинских беспилотников на логистический центр Wildberries. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
В первом случае губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко приписывают заявление о необходимости вывести логистические центры компании за пределы региона… [Во втором случае] ролик с якобы заявлением главы Пензы Олега Денисова о хранении на складе продукции двойного и военного назначения, необходимости защиты объекта средствами ПВО и его переноса за пределы городаговорится в публикации
Уточняется, что обе новости — это дипфейк, созданный злоумышленниками с помощью нейросетей.
Граждан призвали доверять информации только из официальных источников и не распространять непроверенные сообщения.