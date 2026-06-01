Москва1 июнВести.Сотрудники Госавтоинспекции не будут массово останавливать пожилых водителей для проведения проверок. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что информация о том, что сотрудники ГАИ якобы начнут массовые проверки пожилых водителей не верна.
Данная новость не соответствует действительностинаписала Волк в своем канале в MAX
Она подчеркнула, что сотрудники Госавтоинспекции продолжат оказывать содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся в затруднительной ситуации.