МВД: в ГАИ не будут массово останавливать пожилых водителей для проверок

В МВД опровергли начало массовых проверок пожилых водителей с 1 июня

Москва1 июн Вести.Сотрудники Госавтоинспекции не будут массово останавливать пожилых водителей для проведения проверок. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что информация о том, что сотрудники ГАИ якобы начнут массовые проверки пожилых водителей не верна.

Данная новость не соответствует действительности написала Волк в своем канале в MAX

Она подчеркнула, что сотрудники Госавтоинспекции продолжат оказывать содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся в затруднительной ситуации.