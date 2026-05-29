Москва29 маяВести.МЧС России опровергло сообщения о введении запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях. Сообщение об этом было опубликован ведомством в мессенджере MAX.
Такой запрет якобы должен был вступить в силу с 1 июня в целях обеспечения пожарной безопасности.
В МЧС пояснили, что порядок эксплуатации АЗС определяется законодательством.
Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станцийсказано в сообщении
В МЧС подчеркнули, что введение такого запрета не рассматривается.