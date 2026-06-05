Москва5 июнВести.Информация о том, что Туапсинский муниципальный округ подвергся химической атаке, является фейком. Об этом оперштаб Краснодарского края сообщил в MAX.
Сведения о перемещении в сторону Геленджика облака зараженного воздуха, которые появились в соцсетях и мессенджерах, не соответствуют действительности.
В настоящее время в Туапсинском округе объявлена угроза атаки БПЛА, а не химической атаки…говорится в сообщении
Данные подтвердили и в пресс-службе администрации муниципалитета. Угроза химической атаки отсутствует.