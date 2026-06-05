На Кубани назвали фейком информацию о химической атаке на регион Краснодарские власти опровергли информацию об угрозе химической атаки

Москва5 июн Вести.Информация о том, что Туапсинский муниципальный округ подвергся химической атаке, является фейком. Об этом оперштаб Краснодарского края сообщил в MAX.

Сведения о перемещении в сторону Геленджика облака зараженного воздуха, которые появились в соцсетях и мессенджерах, не соответствуют действительности.

В настоящее время в Туапсинском округе объявлена угроза атаки БПЛА, а не химической атаки… говорится в сообщении

Данные подтвердили и в пресс-службе администрации муниципалитета. Угроза химической атаки отсутствует.