Москва18 июнВести.Информация о росте химических загрязнений в Черном море у берегов Краснодарского края, а также о повышении уровня загрязнения рек региона паразитами, является фейком. Об этом оперштаб региона написал в MAX.
Недостоверная информация, основанная на прошлогоднем санитарно-эпидемиологическом отчете, появилась в соцсетях.
Последний раз исследования морской воды проводили в 2025 году после аварии с нефтяными танкерами в Керченском проливе в декабре 2024 года. Таким образом, представленные данные не актуальны, подчеркивается в сообщении.
Данных о том, что пробы воды брали в реках Краснодарского края, в этом отчете вообще нетуточняется в мессенджере
Подобных исследований Роспотребнадзор не проводил.