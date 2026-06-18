Оперштаб Кубани опроверг сведения о росте загрязнений в Черном море и реках

Оперштаб Кубани: сведения о росте загрязнений в Черном море являются фейком Оперштаб Кубани опроверг сведения о росте загрязнений в Черном море и реках

Москва18 июн Вести.Информация о росте химических загрязнений в Черном море у берегов Краснодарского края, а также о повышении уровня загрязнения рек региона паразитами, является фейком. Об этом оперштаб региона написал в MAX.

Недостоверная информация, основанная на прошлогоднем санитарно-эпидемиологическом отчете, появилась в соцсетях.

Последний раз исследования морской воды проводили в 2025 году после аварии с нефтяными танкерами в Керченском проливе в декабре 2024 года. Таким образом, представленные данные не актуальны, подчеркивается в сообщении.

Данных о том, что пробы воды брали в реках Краснодарского края, в этом отчете вообще нет уточняется в мессенджере

Подобных исследований Роспотребнадзор не проводил.