Москва25 июнВести.Данные о воздушном шаре, приближавшемся к Славянскому району Краснодарского края, не подтвердились. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.
О ситуации в Славянском районе… Информация о воздушном шаре, приближающемся к территории района, не подтверждаетсяговорится в публикации оперштаба
При этом в муниципалитете действует режим беспилотной опасности.
Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным сообщениям.
Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.