Власти Кубани опровергли информацию о воздушном шаре в Славянском районе

Слухи о приближении воздушного шара к Славянскому району Кубани не подтвердились Власти Кубани опровергли информацию о воздушном шаре в Славянском районе

Москва25 июн Вести.Данные о воздушном шаре, приближавшемся к Славянскому району Краснодарского края, не подтвердились. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

О ситуации в Славянском районе… Информация о воздушном шаре, приближающемся к территории района, не подтверждается говорится в публикации оперштаба

При этом в муниципалитете действует режим беспилотной опасности.

Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным сообщениям.

Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.