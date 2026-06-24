Москва24 июнВести.Командир подразделения "Орлан" опроверг слух о расформировании отряда, действующего в Белгородской области.
Соответствующее заявление опубликовал в мессенджере MAX Оперативный штаб Белгородской области.
Сегодня, 24 июня, все подразделения "Орлан" находятся на приграничных территориях для обеспечения и защиты жителей и объектов инфраструктурыговорится в публикации
Силовик призвал не верить фейковым вбросам, которые распространяют подручные противника с целью создания паники и дестабилизации обстановки в обществе.