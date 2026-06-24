Командир белгородского "Орлана" опроверг фейк о роспуске подразделения Опубликовано опровержение о расформировании белгородского "Орлана"

Москва24 июн Вести.Командир подразделения "Орлан" опроверг слух о расформировании отряда, действующего в Белгородской области.

Соответствующее заявление опубликовал в мессенджере MAX Оперативный штаб Белгородской области.

Сегодня, 24 июня, все подразделения "Орлан" находятся на приграничных территориях для обеспечения и защиты жителей и объектов инфраструктуры говорится в публикации

Силовик призвал не верить фейковым вбросам, которые распространяют подручные противника с целью создания паники и дестабилизации обстановки в обществе.