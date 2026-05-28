Роскомнадзор назвал фейком "ограничения" интернета в Белгородской области

Москва28 мая Вести.В Роскомнадзоре отреагировали на письма с сообщениями о ряде интернет-ограничений, которые поступают якобы от имени этого ведомства в редакции средств массовой информации Белгородской области.

В них, в частности, говорится о планируемых с 1 июня ограничительных мерах в отношении информационных ресурсов и возможных многодневных перебоях в работе интернет-сервисов.

Это сообщение – фейк! Никаких подобных мероприятий не запланировано говорится в заявлении Роскомнадзора в MAX

Ведомство призывает СМИ не распространять недостоверные сведения и напоминает, что всю актуальную информацию всегда можно найти на его официальном сайте.