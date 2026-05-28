Москва28 маяВести.В Роскомнадзоре отреагировали на письма с сообщениями о ряде интернет-ограничений, которые поступают якобы от имени этого ведомства в редакции средств массовой информации Белгородской области.
В них, в частности, говорится о планируемых с 1 июня ограничительных мерах в отношении информационных ресурсов и возможных многодневных перебоях в работе интернет-сервисов.
Это сообщение – фейк! Никаких подобных мероприятий не запланированоговорится в заявлении Роскомнадзора в MAX
Ведомство призывает СМИ не распространять недостоверные сведения и напоминает, что всю актуальную информацию всегда можно найти на его официальном сайте.