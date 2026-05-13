Москва13 маяВести.Центр хирургии и травматологии в Оренбурге извинился за женщину-врача, которая грубо высказалась по поводу увеличенных губ пациентки.
Скрытая съемка на приеме у доктора ранее получила распространение в соцсетях.
Руководство Центра хирургии и травматологии приносит искренние извинения девушке, которая столкнулась с подобным отношением в нашем учрежденииговорится в сообщении оренбургской клиники в Telegram-канале
Сообщается также, что медпомощь автору видео была оказана вовремя и в полном объеме, а в отношении сотрудницы Центра проведут комплексную проверку.
В случае установления фактов нарушения норм этики и деонтологии она будет привлечена к ответственности, заверили в медучреждении.