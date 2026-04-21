Москва21 апрВести.В Твери проверяют сообщения о стоматологе, работавшем в наркотическом опьянении, и оказании ненадлежащей медицинской помощи. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Информация о правонарушении была выявлена правоохраниетлями в ходе мониторинга сети.
[Сообщалось, что] стоматолог ненадлежащим образом оказывал медицинскую помощь пациентам, при этом находился под воздействием наркотических средств. Кроме того, на протяжении длительного времени он причинял знакомой девушке телесные повреждения. Отмечается, что сотрудники органов внутренних дел отказались от проведения медицинского освидетельствования, сославшись на недостаточность доказательств для организации проверкиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Для установления всех обстоятельств организовано проведение доследственной проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение.