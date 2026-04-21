В Твери проверяют данные о стоматологе, работавшем в наркотическом опьянении

В Твери проверяют сообщения о стоматологе, работавшем в наркотическом опьянении В Твери проверяют данные о стоматологе, работавшем в наркотическом опьянении

Москва21 апр Вести.В Твери проверяют сообщения о стоматологе, работавшем в наркотическом опьянении, и оказании ненадлежащей медицинской помощи. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Информация о правонарушении была выявлена правоохраниетлями в ходе мониторинга сети.

[Сообщалось, что] стоматолог ненадлежащим образом оказывал медицинскую помощь пациентам, при этом находился под воздействием наркотических средств. Кроме того, на протяжении длительного времени он причинял знакомой девушке телесные повреждения. Отмечается, что сотрудники органов внутренних дел отказались от проведения медицинского освидетельствования, сославшись на недостаточность доказательств для организации проверки говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Для установления всех обстоятельств организовано проведение доследственной проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение.