Директора JPMorgan Лорну Хайдини обвинили в сексуальном насилии и шантаже В США топ-менеджера JPMorgan обвинили в принуждении к сексу ради повышения

Москва1 мая Вести.В США разгорается скандал вокруг одного из топ-менеджеров банка JPMorgan. Директор финансовой организации Лорна Хайдини стала ответчиком по иску о сексуальных домогательствах, насилии и шантаже. Заявителем выступил женатый сотрудник банка, который утверждает, что начальница принуждала его к близости, угрожая разрушить его профессиональное будущее.

Согласно материалам дела, пострадавший подвергался систематическим унижениям и издевательствам. В иске утверждается, что Хайдини "накачивала его виагрой и наркотиками", а также позволяла себе расистские и оскорбительные высказывания, называя подчиненного "коричневым мальчиком", а его жену — "рыбоголовой". Кроме того, сообщается о фактах домогательств непосредственно на рабочем месте во время совещаний.

В JPMorgan официально отрицают все обвинения.