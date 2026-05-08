Сотрудник JPMorgan хочет получить 20 млн долларов за молчание о домогательствах

Москва8 мая Вести.Работник крупного американского банка JPMorgan обвинил топ-менеджера кредитной организации в сексуальных домогательствах. За свое молчание он потребовал 20 миллионов долларов. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

В иске 35-летнего Чираю Раны говорится, что высокопоставленная сотрудница Лорна Хайдини превратила его в секс-раба. По его словам, начальница принуждала его к употреблению наркотиков и препаратов для повышения потенции, попутно угрожая сломать ему карьеру в случае отказа.

Как сообщают источники WSJ, Рана не сразу обратился в суд, а поначалу потребовал у банка более 20 миллионов долларов отступных за свое молчание.

JPMorgan, в свою очередь, предложил сотруднику миллион долларов при условии, что он сохранит в тайне свои обвинения. Кроме того, в тот момент его жалобу уже проверили и не обнаружили никаких подтверждений его словам.

