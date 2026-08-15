ФБР проигнорировало жалобы основателя Playboy на Эпштейна о торговле людьми NYP: ФБР проигнорировало жалобы основателя Playboy на Эпштейна о секс-рабстве

Москва15 авг Вести.Основатель Playboy Хью Хефнер неоднократно жаловался в ФБР на Джеффри Эпштейна по делу о торговле людьми и секс-рабстве в 2005 году, но там его обращения проигнорировали, пишет New York Post.

По данным издания, Хефнер несколько раз звонил в ФБР по просьбе модели его журнала, 23-летней обладательницы титула "Мисс октябрь 2003" Одри Линн Кристиансен, которая утверждала, что Эпштейн ее изнасиловал. По словам модели, Эпштейн продал ее в рабство миллиардеру из Макао Стэнли Хо, которого называли "крестным отцом азартных игр" в Китае.

В документах, рассекреченных Министерством юстиции в прошлом году, Хо упоминается как "самый богатый человек в Гонконге" в электронном письме Эпштейна своему другу Борису Николичу от 2011 года, с добавлением: "владеет большей частью Макао… лидер китайской мафии" говорится в публикации

Как отмечает газета, агенты ФБР связались с Кристиансен лишь в октябре 2020 года, уже после смерти Эпштейна, чтобы проверить предоставленную 15 лет назад информацию.

Сведения об этом всплыли в иске жертв Эпштейна к федеральному правительству, в котором они обвинили ФБР в халатности и нарушении обязательных протоколов.

Ранее сообщалось, что скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн использовал французский курорт Сен-Тропе как одно из главных мест вербовки девушек для сексуальной эксплуатации.