Билл Гейтс заявил Конгрессу США, что не знал о преступлениях Эпштейна

Билл Гейтс: я не знал о преступлениях Эпштейна Билл Гейтс заявил Конгрессу США, что не знал о преступлениях Эпштейна

Москва11 июн Вести.Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил Конгрессу США, что не знал о преступлениях покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, сообщает телеканал CNN.

Гейтс выступил на закрытых слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США и подчеркнул, что никогда не посещал остров Эпштейна и его дом во Флориде.

Я никогда не был свидетелем того, что Эпштейн занимался преступной деятельностью на постоянной основе, и не располагал никакими сведениями об этом приводит CNN слова Гейтса

Гейтс отметил, что жалеет о каждой минуте контакта с Эпштейном после обнародования скандальных файлов.

В феврале Гейтс отказался от программного выступления на крупном саммите по искусственному интеллекту (ИИ) в Индии на фоне критики из-за связей с Эпштейном.