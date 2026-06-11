Москва11 июнВести.Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил Конгрессу США, что не знал о преступлениях покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, сообщает телеканал CNN.
Гейтс выступил на закрытых слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США и подчеркнул, что никогда не посещал остров Эпштейна и его дом во Флориде.
Я никогда не был свидетелем того, что Эпштейн занимался преступной деятельностью на постоянной основе, и не располагал никакими сведениями об этомприводит CNN слова Гейтса
Гейтс отметил, что жалеет о каждой минуте контакта с Эпштейном после обнародования скандальных файлов.
В феврале Гейтс отказался от программного выступления на крупном саммите по искусственному интеллекту (ИИ) в Индии на фоне критики из-за связей с Эпштейном.