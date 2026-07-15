Москва15 июлВести.Американский миллиардер Уоррен Баффет отказался перечислять средства в благотворительный фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса. Об этом пишет газета Financial Times.
По информации журналистов, фонд не получит 6 миллиардов долларов.
Уоррен Баффет исключил фонд Гейтса из своего ежегодного пожертвования акцийговорится в публикации
Как утверждает газета, этот фонд был исключен из списка получателей пожертвования после обнародованной Министерством юстиции США информации о связях Гейтса с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Ранее Гейтс заявил Конгрессу США, что не знал о преступлениях Эпштейна. При этом основатель Microsoft признался, что жалеет о каждой минуте контакта с финансистом.