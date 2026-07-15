FT: миллиардер Баффет не стал перечислять $6 млрд в фонд Гейтса

Баффет исключил фонд Гейтса из списка получателей ежегодных пожертвований FT: миллиардер Баффет не стал перечислять $6 млрд в фонд Гейтса

Москва15 июл Вести.Американский миллиардер Уоррен Баффет отказался перечислять средства в благотворительный фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса. Об этом пишет газета Financial Times.

По информации журналистов, фонд не получит 6 миллиардов долларов.

Уоррен Баффет исключил фонд Гейтса из своего ежегодного пожертвования акций говорится в публикации

Как утверждает газета, этот фонд был исключен из списка получателей пожертвования после обнародованной Министерством юстиции США информации о связях Гейтса с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Ранее Гейтс заявил Конгрессу США, что не знал о преступлениях Эпштейна. При этом основатель Microsoft признался, что жалеет о каждой минуте контакта с финансистом.