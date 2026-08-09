Москва9 авгВести.Скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн использовал французский курорт Сен-Тропе как одно из главных мест вербовки девушек для сексуальной эксплуатации, пишет французская газета Monde.
Издание сослалось на показания свидетелей и данные судебных документов.
Приморский курорт Сен-Тропе… был для Эпштейна не просто местом отдыха или налаживания связей. Это было также место, где вербовали молодых девушек для сексуальной эксплуатацииотмечается в сообщении
Эпштейн посещал курорт на Лазурном берегу ежегодно, еще большей популярностью у него пользовался Париж.
Французское следствие выяснило, что Сен-Тропе и район Французской Ривьеры играли ключевую роль в схеме секс-торговли сети Эпштейна, отмечает газета.
Эпштейна в США в 2019 году обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, он покончил с собой в тюрьме.
Ранее СМИ писали, что во Франции обнаружен мертвым предполагаемый сообщник Эпштейна.