Курорт Сен-Тропе был для Эпштейна важным местом вербовки девушек

Эпштейн использовал курорт Сен-Тропе для вербовки девушек Курорт Сен-Тропе был для Эпштейна важным местом вербовки девушек

Москва9 авг Вести.Скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн использовал французский курорт Сен-Тропе как одно из главных мест вербовки девушек для сексуальной эксплуатации, пишет французская газета Monde.

Издание сослалось на показания свидетелей и данные судебных документов.

Приморский курорт Сен-Тропе… был для Эпштейна не просто местом отдыха или налаживания связей​​​. Это было также место, где вербовали молодых девушек для сексуальной эксплуатации отмечается в сообщении

Эпштейн посещал курорт на Лазурном берегу ежегодно, еще большей популярностью у него пользовался Париж.

Французское следствие выяснило, что Сен-Тропе и район Французской Ривьеры играли ключевую роль в схеме секс-торговли сети Эпштейна, отмечает газета.

Эпштейна в США в 2019 году обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, он покончил с собой в тюрьме.

Ранее СМИ писали, что во Франции обнаружен мертвым предполагаемый сообщник Эпштейна.