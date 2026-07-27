Москва27 июлВести.Актер и певец Никита Джигурда выиграл судебные разбирательства против двоих бизнесменов, организовавших на маркетплейсе продажу картонных масок и тканевых балаклав с изображением артиста.
Суд в Москве принял соответствующие решения по двум искам в середине июля, сообщил юрист артиста Сергей Воронов.
С каждого индивидуального предпринимателя в пользу Никиты Борисовича взыскано 100 тысяч рублейуточнил собеседник РИА Новости
Кроме того, Джигурда требовал взыскать с маркетплейса по 200 тысяч рублей за использование его портрета без согласия, однако в удовлетворении этой части исковых требований суд отказал.
Ранее аналогичный иск направлял актер Сергей Безруков, тогда с продавца также взыскали 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав.