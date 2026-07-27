Джигурда отсудил компенсацию в ₽200 тыс. за продажу масок с его портретом

Суд обязал торговавших масками с лицом Джигурды бизнесменов компенсировать ущерб Джигурда отсудил компенсацию в ₽200 тыс. за продажу масок с его портретом

Москва27 июл Вести.Актер и певец Никита Джигурда выиграл судебные разбирательства против двоих бизнесменов, организовавших на маркетплейсе продажу картонных масок и тканевых балаклав с изображением артиста.

Суд в Москве принял соответствующие решения по двум искам в середине июля, сообщил юрист артиста Сергей Воронов.

С каждого индивидуального предпринимателя в пользу Никиты Борисовича взыскано 100 тысяч рублей уточнил собеседник РИА Новости

Кроме того, Джигурда требовал взыскать с маркетплейса по 200 тысяч рублей за использование его портрета без согласия, однако в удовлетворении этой части исковых требований суд отказал.

Ранее аналогичный иск направлял актер Сергей Безруков, тогда с продавца также взыскали 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав.