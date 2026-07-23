Суд не снизил сумму компенсации за маски с Безруковым, несмотря на извинения

Суд не снизил компенсацию в 200 тыс. рублей за маски с Безруковым Суд не снизил сумму компенсации за маски с Безруковым, несмотря на извинения

Москва23 июл Вести.Мосгорсуд оставил без изменений решение Хамовнического суда Москвы, обязав Кристину Соболевскую выплатить Сергею Безрукову 200 тыс. рублей за продажу масок с изображением актера. Женщина удалила карточку товара и отправила по электронной почте извинения, но это не повлияло на решение суда, говорится в материалах.

Решение Хамовнического районного суда Москвы от 20 января 2026 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения заключил Мосгорсуд

20 января Хамовнический суд обязал Соболевскую удалить с маркетплейсов все персональные данные Безрукова и выплатить ему компенсацию в размере 200 тыс. рублей.