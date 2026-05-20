Иск актрисы Самбурской к оскорбившему ее блогеру частично удовлетворен

Суд в Кемерове встал на сторону актрисы Самбурской в иске о защите чести Иск актрисы Самбурской к оскорбившему ее блогеру частично удовлетворен

Москва20 мая Вести.Кемеровский суд принял решение частично удовлетворить иск актрисы Настасьи Самбурской о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиком являлся блогер сатирического проекта "Немагия" Алексей Псковитин. Данные приводит РЕН ТВ, ссылаясь на материалы суда.

Блогер разместил на страницах своих соцсетей сведения, которые Самбурская сочла порочащими.

В подтверждение своей позиции актриса представила лингвистическую экспертизу. Согласно заключению, спорные сведения имели порочащий характер говорится в сообщении

Уточняется, что после блокировки публикаций ответчик повторно опубликовал материалы.

Суд, изучив представленные доказательства, удовлетворил основные требования Самбурской и признал сведения ложными и порочащими, а также запретил их дальнейшее распространение. Производные требования, в том числе компенсация морального вреда, удовлетворены частично.