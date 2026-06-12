Москва12 июн Вести.Первая жена сатирика Михаила Задорнова Велта Задорнова в мае обратилась в Мосгорсуд с требованием защитить авторские права на произведения писателя, которые публикуются в интернете без ее согласия, пишет Mash.

По его сведениям, суд заявление удовлетворил – пока идет разбирательство, распространять творчество Задорнова в Сети временно запрещено.

Осенью 2025 года вторая жена сатирика Елена Бомбина судилась с Велтой Задорновой из‑за денег, полученных за произведения мужа. Бомбина хотела отсудить часть выплат, считая их совместным имуществом, которое должно было перейти к ней. Однако суд Бомбиной отказал, сочтя, что она поздно спохватилась.