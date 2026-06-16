Москва16 июн Вести.В Петербурге суд привлек к административной ответственности Александру Скочиленко за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Поводом для дела стали информационные материалы на облачном сервисе хранения в канале мессенджера, расположенного в интернете.

Были выявлены находящиеся в свободном доступе для неопределенного круга лиц книги, содержащие информацию о репрессиях с географическими изображениями, автором которых является Сколиченко <...> также в них указаны выражения, дискредитирующие использование Вооруженных сил Российской Федерации или войск национальной гвардии Российской Федерации, что в своей совокупности дает негативную оценку их деятельности говорится в сообщении

Суд назначил Скочиленко штраф в размере 30 000 рублей.

Ранее Александра Сколиченко была осуждена на семь лет заключения в исправительной колонии общего режима. Ее признали виновной по статье УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

1 августа 2024 года Александру Скочиленко освободили в результате обмена заключенными между Россией и США.