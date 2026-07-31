В Омске блогера оштрафовали на 45 тысяч рублей за оскорбление участников СВО

Суд в Омске оштрафовал блогера за оскорбление участников СВО В Омске блогера оштрафовали на 45 тысяч рублей за оскорбление участников СВО

Москва31 июл Вести.Кировский районный суд Омска оштрафовал местную жительницу, которая оскорбила участников СВО во время стрима, ее признали виновной в мелком хулиганстве. Об этом сообщили в УМВД по региону.

В отношении омички 1990 г.р. полицейские составили административный протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность). Сегодня Кировский районный суд города назначил ей наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей сказано в сообщении

В полиции уточнили, что в словах блогера усматривается еще одно административное правонарушение – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. По этому поводу уже назначена экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.