Блогера-хулигана привлекли к административной ответственности на Камчатке Блогера-хулигана привлекли к административной ответственности на Камчатке

Москва14 авг Вести.Житель Елизово, имеющий свой канал в интернете, получил 10 суток административного ареста за то, что облил себя пивом в магазине во время стрима, сообщила Объединенная пресс-служба судов Камчатского края в мессенджере МАХ.

Судом установлено, что в вечернее время 8 августа 2026 года житель г. Елизово, находясь в помещении торгового павильона в алкогольном опьянении, в присутствии граждан распивал алкогольную продукцию, демонстративно обливал себя ею, выражался нецензурной бранью, размахивал руками, чем нарушил общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу. Хулиган вину признал и пояснил, что он имеет свой канал в сети интернет, подписчики которого попросили снять видеоролик с обливанием головы пивом… написали в пресс-службе

Суд назначил блогеру наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Аналогичную трансляцию в том же магазине мужчина устраивал двумя днями ранее, за что также подвергнут административному аресту.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Камчатский краевой суд.