За ролик с машиной на автопилоте в пробке блогеру Хизе грозит ответственность

Блогеру Хизе, поставившему машину на автопилот в пробке, грозит ответственность За ролик с машиной на автопилоте в пробке блогеру Хизе грозит ответственность

Москва1 июн Вести.Блогер Хиза, оставивший свой автомобиль на автопилоте в пробке, дважды нарушил ПДД. Об этом сообщает Baza.

Видео правонарушения Хизри Запиров выложил в соцсетях. Блогер остановил машину посреди затора в центре города, включил автопилот и, выйдя из салона, направился в ближайший продуктовый магазин. Купив чипсы и газировку, он не спеша вернулся обратно. За то время, пока Хизы не было в машине, автомобиль продвинулся вперед.

По словам юристов, нарушены два пункта ПДД: 10.1 и 12.8. Водитель должен контролировать движение, снижать при необходимости скорость.

Кроме того, покидать автомобиль можно, только если исключено его самопроизвольное движение, а на видео машина продолжала ехать в потоке говорится в сообщении

Дагестанский блогер и пранкер, известный своими провокационными розыгрышами в соцсетях, в 2023 году был осужден за участие в обмане пользователей под видом "инвестиций"» и легкого заработка. Через 2 года он досрочно вышел из тюрьмы.