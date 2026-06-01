Москва1 июнВести.Блогер Хиза, оставивший свой автомобиль на автопилоте в пробке, дважды нарушил ПДД. Об этом сообщает Baza.
Видео правонарушения Хизри Запиров выложил в соцсетях. Блогер остановил машину посреди затора в центре города, включил автопилот и, выйдя из салона, направился в ближайший продуктовый магазин. Купив чипсы и газировку, он не спеша вернулся обратно. За то время, пока Хизы не было в машине, автомобиль продвинулся вперед.
По словам юристов, нарушены два пункта ПДД: 10.1 и 12.8. Водитель должен контролировать движение, снижать при необходимости скорость.
Кроме того, покидать автомобиль можно, только если исключено его самопроизвольное движение, а на видео машина продолжала ехать в потокеговорится в сообщении
Дагестанский блогер и пранкер, известный своими провокационными розыгрышами в соцсетях, в 2023 году был осужден за участие в обмане пользователей под видом "инвестиций"» и легкого заработка. Через 2 года он досрочно вышел из тюрьмы.