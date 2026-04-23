В Астрахани задержаны злостные нарушители ПДД и общественного порядка

Двое астраханцев задержаны за злостное нарушение общественного порядка В Астрахани задержаны злостные нарушители ПДД и общественного порядка

Москва23 апр Вести.В Астрахани сотрудники ДПС задержали двух местных жителей, которые грубо нарушали общественный порядок и ПДД. Подробности сообщил Telegram-канал УМВД России по Астраханской области.

О противоправных действиях злоумышленников стало известно из видеоматериалов в Сети.

На одной из видеозаписей было установлено, что молодой человек управлял автомобилем, на котором были установлены подложные государственные регистрационные знаки… говорится в сообщении

Второй нарушитель установил на автомобиль проблесковый спецсигнал синего цвета и совершал выстрелы из предмета, похожего на оружие.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам Госавтоинспекции удалось установить личности нарушителей 1999 и 1995 годов рождения.

Злоумышленников доставили в ОМВД РФ по Икрянинскому району для разбирательства. За демонстрацию в интернете противоправных действий им грозит административная и уголовная ответственность.