Москва23 апрВести.В Астрахани сотрудники ДПС задержали двух местных жителей, которые грубо нарушали общественный порядок и ПДД. Подробности сообщил Telegram-канал УМВД России по Астраханской области.
О противоправных действиях злоумышленников стало известно из видеоматериалов в Сети.
На одной из видеозаписей было установлено, что молодой человек управлял автомобилем, на котором были установлены подложные государственные регистрационные знаки…говорится в сообщении
Второй нарушитель установил на автомобиль проблесковый спецсигнал синего цвета и совершал выстрелы из предмета, похожего на оружие.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам Госавтоинспекции удалось установить личности нарушителей 1999 и 1995 годов рождения.
Злоумышленников доставили в ОМВД РФ по Икрянинскому району для разбирательства. За демонстрацию в интернете противоправных действий им грозит административная и уголовная ответственность.