На Камчатке вынесен приговор по делу о дискредитации ВС РФ в интернете

Житель Камчатки получил 2,5 года колонии за дискредитацию ВС РФ в интернете На Камчатке вынесен приговор по делу о дискредитации ВС РФ в интернете

Москва23 июн Вести.Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, он признан виновным в публичной дискредитации ВС РФ, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Суд установил, что в июне и сентябре 2025 года подсудимый привлекался к административной ответственности за дискредитацию ВС страны, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства. Но с ноября по декабрь он разместил пост в социальной сети негативно характеризующироссийских военных. А также побуждал читателей к националистическим распрям.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении отмечается в сообщении

Приговор не вступил в законную силу.