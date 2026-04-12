Жителя Ростова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ в домовом чате

Москва12 апр Вести.Советский районный суд Ростова-на-Дону признал местного жителя Сергея Коровайного виновным по административному делу о дискредитации российской армии в домовом чате. Об этом пишет "Коммерсант".

Установлено, что Коровайный в домовом чате поставил непристойный смайл под публикацией видео с военным автомобилем ВС РФ, который производил залп боеприпасом.

Обвиняемый не признал вину и пояснил, что выражал негативное отношение человеку, выложившему данный видеоролик в общедомовой чат, поскольку знает, что публикация подобных роликов запрещена законом говорится в публикации

В результате мужчине назначили штраф 30 тысяч рублей.