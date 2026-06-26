Мужчину из Казани приговорили к 1,5 годам колонии за реабилитацию нацизма

Жителя Казани осудили за реабилитацию нацизма из-за комментариев о ветеране Мужчину из Казани приговорили к 1,5 годам колонии за реабилитацию нацизма

Москва26 июн Вести.Жителя Казани, публиковавшего комментарии о ветеране Великой Отечественной войны в интернете, осудили за реабилитацию нацизма и приговорили к полутора годам лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Татарстана в MAX.

Согласно публикации, комментарии содержали ложную информацию и унижали честь и достоинство ветерана. Мужчина глумился над его подвигами.

51-летний житель Казани приговорен к 1,5 годам колонии за распространение ложных сведений о ветеране Великой Отечественной войны. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ говорится в сообщении

Также суд запретил осужденному заниматься администрированием сайтов и размещением материалов в интернете следующие 3 года.