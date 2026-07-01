Москва1 июлВести.Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал осужденного на 4,5 года блогера Арсена Маркаряна за возбуждение ненависти либо вражды к русским, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Мужчине предстоит выплатить 20 тысяч рублей административного штрафа.
Суд установил, что в декабре 2025 года выявлено следующее нарушение: Маркарян разместил в администрируемом им телеграмм-канале видеозапись, содержащую пренебрежительное и презрительное эмоционально-смысловое отношение к русским, что подтверждается проведенным комплексным психолого-лингвистическим исследованиемсказано в сообщении
Защитник блогера настаивал, что в действиях Маркаряна не было состава административного правонарушения, а также указал на истечение срока давности по делу. Однако все доводы суд счел несостоятельными.
В марте этого года Маркаряна приговорили к 4,5 годам колонии по делу о реабилитации нацизма. По версии обвинения, блогер оскорбительно высказался в адрес героя Советского Союза Александра Матросова. Также Маркарян публично разместил в одном из мессенджеров видеозапись, содержащую оправдания идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.