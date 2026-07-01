Осужденного блогера Маркаряна оштрафовали за возбуждение ненависти Блогера Арсена Маркаряна оштрафовали на 20 тыс. руб. за возбуждение ненависти

Москва1 июл Вести.Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал осужденного на 4,5 года блогера Арсена Маркаряна за возбуждение ненависти либо вражды к русским, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Мужчине предстоит выплатить 20 тысяч рублей административного штрафа.

Суд установил, что в декабре 2025 года выявлено следующее нарушение: Маркарян разместил в администрируемом им телеграмм-канале видеозапись, содержащую пренебрежительное и презрительное эмоционально-смысловое отношение к русским, что подтверждается проведенным комплексным психолого-лингвистическим исследованием сказано в сообщении

Защитник блогера настаивал, что в действиях Маркаряна не было состава административного правонарушения, а также указал на истечение срока давности по делу. Однако все доводы суд счел несостоятельными.

В марте этого года Маркаряна приговорили к 4,5 годам колонии по делу о реабилитации нацизма. По версии обвинения, блогер оскорбительно высказался в адрес героя Советского Союза Александра Матросова. Также Маркарян публично разместил в одном из мессенджеров видеозапись, содержащую оправдания идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.