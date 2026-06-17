Житель Дагестана получил 1,5 года колонии за оправдание действий Гитлера

В Дагестане осудили мужчину, публично оправдавшего действия Гитлера Житель Дагестана получил 1,5 года колонии за оправдание действий Гитлера

Москва17 июн Вести.В Дагестане местного жителя признали виновным в реабилитации нацизма. В интернет-пространстве он оставил комментарий, в котором оправдал действия Адольфа Гитлера, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Мужчина написал текст в одной из социальных сетей в 2025 году.

Верховный суд Республики Дагестан … вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в реабилитации нацизма сказано на сайте прокуратуры РД

Уточняется, что в своем комментарии мужчина положительно оценил действия Гитлера в отношении к группе лиц, объединенных по национальному признаку.

Осужденный получил 1 год 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.