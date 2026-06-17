Москва17 июнВести.В Дагестане местного жителя признали виновным в реабилитации нацизма. В интернет-пространстве он оставил комментарий, в котором оправдал действия Адольфа Гитлера, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Мужчина написал текст в одной из социальных сетей в 2025 году.
Верховный суд Республики Дагестан … вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в реабилитации нацизмасказано на сайте прокуратуры РД
Уточняется, что в своем комментарии мужчина положительно оценил действия Гитлера в отношении к группе лиц, объединенных по национальному признаку.
Осужденный получил 1 год 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.