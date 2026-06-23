Жительницу Сочи осудили условно за реабилитацию нацизма в соцсетях Жительница Сочи получила условный срок за реабилитацию нацизма

Москва23 июн Вести.В Сочи суд вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в реабилитации нацизма. Об этом сообщило СУ СК России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в марте 2025 года женщина, находясь у себя дома, опубликовала в социальной сети комментарий с одобрением совершенных в годы Второй мировой войны преступлений, признанных Международным военным трибуналом. Публикация была доступна неограниченному кругу лиц.

Суд приговорил фигурантку к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, на тот же срок.

Собранные ... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице, которая признана виновной в реабилитации нацизма (п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ)... Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года говорится в публикации Следкома

Приговор пока не вступил в законную силу.