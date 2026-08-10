В Смоленске осуждена 16-летняя девушка, поджегшая сигарету от Вечного огня

В Смоленске 16-летняя девушка признана виновной в реабилитации нацизма В Смоленске осуждена 16-летняя девушка, поджегшая сигарету от Вечного огня

Москва10 авг Вести.В Смоленске 16-летняя девушка, поджегшая сигарету от Вечного огня, признана виновной в реабилитации нацизма. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Как установлено, 23 марта несовершеннолетняя, находясь на территории Сквера Памяти Героев и действуя из хулиганских побуждений, забралась на постамент Вечного огня и подожгла от него сигарету. Позднее обвиняемая разместила в соцсети видеозапись со своими действиями.

Таким образом, подросток признана виновной по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием интернета).

Приговором суда девушке назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок 1 год говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Приговор суда в законную силу еще не вступил.