Москва10 авгВести.В Смоленске 16-летняя девушка, поджегшая сигарету от Вечного огня, признана виновной в реабилитации нацизма. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Как установлено, 23 марта несовершеннолетняя, находясь на территории Сквера Памяти Героев и действуя из хулиганских побуждений, забралась на постамент Вечного огня и подожгла от него сигарету. Позднее обвиняемая разместила в соцсети видеозапись со своими действиями.
Таким образом, подросток признана виновной по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием интернета).
Приговором суда девушке назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок 1 годговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Приговор суда в законную силу еще не вступил.