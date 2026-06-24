Суд оставил в силе приговор пенсионерке-поджигательнице военкоматов в Москве

Мосгорсуд признал законным приговор пенсионерке по делу о поджоге военкоматов Суд оставил в силе приговор пенсионерке-поджигательнице военкоматов в Москве

Москва24 июн Вести.Мосгорсуд признал законным приговор пенсионерке по делу о поджоге военкоматов. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Апелляционная жалоба на приговор Коптевского районного суда в отношении Ивановой Натальи Алексеевны была рассмотрена 22 июня.

Суд первой инстанции признал женщину виновной в хулиганстве и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Иванова Н.А. бросила подожженную бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в здание, где располагались два Военных комиссариата сказано в сообщении

При этом осужденная утверждала, что во время совершения преступления она находилась под психологическим воздействием мошенников и считала, что действует "исключительно в интересах и в защиту государства".

Судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда приговор районного суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.