Москва22 апрВести.Две жительницы Пермского края, которых обвиняли в поджоге регионального офиса "Единой России", приговорены каждая к полутора годам условно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дзержинский районный суд Перми.
Двух женщин, мать и дочь, задержали в октябре 2024 года. Им было предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества.
Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком два годасказали в суде
Кроме того, с женщин взыскали сумму ущерба в размере 3,2 миллиона рублей.
Обвиняемые заявили в ходе судебного процесса, что были введены мошенниками в заблуждение.