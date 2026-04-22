За поджог офиса "Единой России" в Перми мать и дочь получили по 1,5 года условно

Москва22 апр Вести.Две жительницы Пермского края, которых обвиняли в поджоге регионального офиса "Единой России", приговорены каждая к полутора годам условно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дзержинский районный суд Перми.

Двух женщин, мать и дочь, задержали в октябре 2024 года. Им было предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества.

Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком два года сказали в суде

Кроме того, с женщин взыскали сумму ущерба в размере 3,2 миллиона рублей.

Обвиняемые заявили в ходе судебного процесса, что были введены мошенниками в заблуждение.