Москва5 авг Вести.Московской пенсионерке, поджегшей квартиру при выселении во время визита судебных приставов, грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил адвокат Сергей Жорин.

Правозащитник пояснил, что если умысел был направлен на уничтожение имущества, уже принадлежавшего новой владелице, действия женщины квалифицируют по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога). Если же следствие докажет, что поджог совершался с целью причинить вред судебному приставу или находившимся в помещении людям, квалификация расширится статьями о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ) или покушении на убийство.

Жорин подчеркнул, что преклонный возраст и наличие онкологического заболевания сами по себе не освобождают от уголовной ответственности, хотя могут быть учтены судом. Кроме того, если поджог был совершен в период испытательного срока по прежнему условному приговору, женщина рискует получить реальный срок по совокупности преступлений.