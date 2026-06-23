Мошенники провоцировали юных москвичей на убийство пенсионерки в прямом эфире Baza: юные москвичи под влиянием мошенников собирались убить пенсионерку

Москва23 июн Вести.Мошенники развели группу юных жителей Москвы с целью обокрасть пенсионерку и спровоцировать ее убийство в прямом эфире, пишет Baza.

По данным Telegram-канала, сначала на уловку про якобы взломанные Госуслуги и "финансирование терроризма" под их влияние попала дочь потенциальной жертвы. Она по указанию аферистов должна была спрятать ключи от дома матери.

Затем злоумышленники привлекли уже находившихся под их влиянием 19-летнюю студентку и 16-летнего подростка.

Девушка забрала из тайника ключи от квартиры пенсионерки, похитила 305 тысяч рублей и передала деньги курьеру. Юноша, который пришел в дом жертвы вместе с ней, спрятался в квартире и стал дожидаться хозяйку.

Когда пожилая женщина вернулась домой, подросток напал на нее с ножом и молотком, угрожая убийством. При этом транслировал все происходящее для своего куратора говорится в публикации

Пенсионерке удалось сбежать, а вскоре полиция задержала девушку и подростка, участвовавших в краже и нападении.

В их отношении московский главк СК возбудил уголовное дело. Фигурантам предъявлены обвинения, они находятся под домашним арестом, информирует издание.

Сообщений об этом на официальных ресурсах правоохранителей Москвы пока нет.