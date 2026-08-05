SHOT: москвичка подожгла квартиру при попытке приставов ее выселить

SHOT: в Москве женщина подожгла квартиру, когда приставы попытались ее выселить SHOT: москвичка подожгла квартиру при попытке приставов ее выселить

Москва5 авг Вести.В Москве женщина подожгла квартиру, когда к ней пришли приставы. Об этом сообщает канал SHOT в MAX.

По данным канала, инцидент произошел в доме на улице Менжинского. Приставы собирались выселить москвичку, но сделать этого они не смогли.

Они планировали выселить женщину, но та сдаваться не собиралась — распылила баллончик и устроила поджог говорится в публикации

Одна из комнат воспламенилась. Пострадали пристав, сотрудник службы и исполнения и сама хозяйка. Соседа из квартиры сверху пришлось эвакуировать.

К дому прибыли пожарные, они потушили огонь на площади 15 квадратных метров.