Москва5 авгВести.В Москве женщина подожгла квартиру, когда к ней пришли приставы. Об этом сообщает канал SHOT в MAX.
По данным канала, инцидент произошел в доме на улице Менжинского. Приставы собирались выселить москвичку, но сделать этого они не смогли.
Они планировали выселить женщину, но та сдаваться не собиралась — распылила баллончик и устроила поджогговорится в публикации
Одна из комнат воспламенилась. Пострадали пристав, сотрудник службы и исполнения и сама хозяйка. Соседа из квартиры сверху пришлось эвакуировать.
К дому прибыли пожарные, они потушили огонь на площади 15 квадратных метров.