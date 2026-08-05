Москва5 авгВести.Судебный пристав спас московскую пенсионерку, поджегшую квартиру при принудительном выселении, но сам при этом пострадал. Об этом ИС "Вести" сообщила новая хозяйка квартиры Нино Цитлидзе.
5 августа судебные приставы приехали в квартиру на улице Менжинского, чтобы исполнить решение о выселении 68-летней Натальи Ивановой. Вместе с ними находилась новая собственница Нино Цитлидзе. Несколько лет назад Иванова стала жертвой телефонных мошенников и лишилась квартиры по "схеме Долиной".
Обманутая пенсионерка подожгла себя и квартиру. Один из приставов кинулся ее спасать и получил ожоги.
Пытались ее спасти, собственно говоря, вот судебный пристав и спас ее, получив при этом ожогисказала новая владелица квартиры
Пенсионерку и пострадавшего пристава доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что московской пенсионерке, поджегшей квартиру при выселении во время визита судебных приставов, грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил адвокат Сергей Жорин.