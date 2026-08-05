Пристав получил ожоги, спасая пенсионерку, обманутую по "схеме Долиной" Пристав спас пенсионерку, обманутую по "схеме Долиной", но получил ожоги

Москва5 авг Вести.Судебный пристав спас московскую пенсионерку, поджегшую квартиру при принудительном выселении, но сам при этом пострадал. Об этом ИС "Вести" сообщила новая хозяйка квартиры Нино Цитлидзе.

5 августа судебные приставы приехали в квартиру на улице Менжинского, чтобы исполнить решение о выселении 68-летней Натальи Ивановой. Вместе с ними находилась новая собственница Нино Цитлидзе. Несколько лет назад Иванова стала жертвой телефонных мошенников и лишилась квартиры по "схеме Долиной".

Обманутая пенсионерка подожгла себя и квартиру. Один из приставов кинулся ее спасать и получил ожоги.

Пытались ее спасти, собственно говоря, вот судебный пристав и спас ее, получив при этом ожоги сказала новая владелица квартиры

Пенсионерку и пострадавшего пристава доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что московской пенсионерке, поджегшей квартиру при выселении во время визита судебных приставов, грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил адвокат Сергей Жорин.