В Нижнем Тагиле задержана женщина, прикурившая от Вечного огня

Жительница Нижнего Тагила прикурила от Вечного огня, возбуждено уголовное дело В Нижнем Тагиле задержана женщина, прикурившая от Вечного огня

Москва14 июн Вести.В городе Нижний Тагил Свердловской области задержана 39-летняя местная жительница, которая подозревается в осквернении мемориального сооружения, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

По версии следствия, 12 июня подозреваемая в присутствии других граждан подожгла сигарету от пламени Вечного огня, расположенного на городской Аллее Славы.

Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны) указывается в публикации

Решается вопрос о предъявлении задержанной обвинения и избрании меры пресечения.