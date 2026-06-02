Житель Белоруссии взыскал компенсацию у Московского зоопарка за фото норки Московский зоопарк выплатил компенсацию за фото на вольере американской норки

Москва2 июн Вести.Житель Белоруссии случайно обнаружил фото своего авторства в Московском зоопарке, но администрация учреждения отказалась уладить дело, и тогда мужчине пришлось обратиться в суд, сообщает MK.RU.

Житель белорусского города Калинковичи в 2025 году посетил Московский зоопарк, где увидел фото собственного авторства на вольере американской норки.

Подхожу к вольеру, где обитает американская норка, и вижу на стенде фотографию собственного авторства. Я уже давно занимаюсь тем, что фотографирую живую природу. Свои работы я размещал на специализированных интернет-ресурсах. Даже побеждал в конкурсах. Конечно, мне стало неприятно, что мою фотографию использовали, даже не спросив моего разрешения приводятся слова фотографа

После того как администрация зоопарка отказалась решать вопрос с фотографией, мужчина обратилась в суд по поводу нарушения авторских прав и потребовал выплатить компенсацию за моральный ущерб. Пресненский суд эти требования отклонил. После подачи апелляции Московский городской суд удовлетворил требования автора фотографии.

Московский зоопарк обязали выплатить компенсацию за нарушение авторских исключительных прав, компенсацию морального вреда, а также компенсацию за различные судебные издержки.

Общая сумма выплат составила около 40 000 тысяч рублей. Фотографию с вольера убрали.