Стали известны потерпевшие по делу о махинациях с работами Эрнста Неизвестного Названы потерпевшие по делу о махинациях с работами Эрнста Неизвестного

Москва1 июн Вести.Потерпевшими по уголовному делу о махинациях с работами художника и скульптора Эрнста Неизвестного проходят основательница галереи "Веллум" и коллекционер Любовь Агафонова, директор аукционного дома "Первые имена" Роза Верховина, исполнительный директор Prometheus Art Foundation Вячеслав Ершов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с материалами уголовного дела.

Подделки работ Эрнста Неизвестного обнаружились на выставке, приуроченной к 100-летию со дня рождения скульптора, которая проходила в Новой Третьяковке с 16 декабря 2025 года по 12 мая 2026 года сказано в публикации

Уголовное дело было возбуждено Главным военным следственным управлением СКР. 28 апреля был задержан и отправлен под домашний арест заместитель начальника штаба Северного флота капитан 2-го ранга Максим Кошкарев. Ему вменяют незаконное использование объектов авторского права, а также мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину он не признал.

По версии следствия, в 2020-2026 годах он организовал изготовление не менее 30 поддельных работ Эрнста Неизвестного, а также их продажу в России и за рубежом частным коллекционерам на общую сумму не менее 90 миллионов рублей.