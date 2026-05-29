Москва29 мая Вести.Суд отправил под арест военнослужащего одного из подразделений Минобороны России Максима Кошкарева, обвиняемого в подделке работ художника и скульптора Эрнста Неизвестного, сообщается в канале СК России в мессенджере MAX.

Он (Кошкарев – прим. ред.) обвиняется в незаконном использовании объектов авторского права, а равно приобретении, хранении и перевозке контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, а также мошенничестве в особо крупном размере (п.п. "б", "в" ч. 3 ст. 146 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) проинформировала официальный представитель СК Светлана Петренко

Как установило следствие, с 2020 года Кошкарев в составе преступной группы организовал изготовление не менее 30 предметов искусства от имени Эрнста Неизвестного без согласия правообладателей. Картины и скульптуры продавали частным коллекционерам в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Мурманской области, а также за границей. За это было выручено не менее 90 миллионов рублей.

По уголовному делу были проведены обыски, в том числе в Третьяковской галерее. Изъяты и осмотрены 37 картин и 10 скульптур. Проводятся технико-технологическая судебная экспертиза и экспертиза авторства живописи.

По ходатайству следователя на имущество обвиняемого на сумму более 128 миллионов рублей наложен арест.

Дело расследует Главное военное следственное управление СК России.