В Третьяковке провели обыски по делу о подделке работ Эрнста Неизвестного

Москва29 мая Вести.В Третьяковской галерее провели обыски после того, как стало известно о подделке работ художника Эрнста Неизвестного. Об этом сообщается в Telegram-канале российского Следкома.

Возбуждено уголовное дело по статьям о крупном мошенничестве, незаконном использовании объектов авторского права, а также приобретении, хранении и перевозке контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта.

По уголовному делу проведены обыски, в том числе в Третьяковской галерее, в ходе которых изъяты и осмотрены 37 картин и 10 скульптур говорится в сообщении СК

Обвиняемым по делу проходит военнослужащий одного из подразделений Минобороны России Максим Кошкарев. По данным следствия, с 2020 года он в составе преступной группы организовал изготовление не менее 30 предметов искусства от имени Эрнста Неизвестного. Картины и скульптуры продавали частным коллекционерам в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Мурманской области и даже за границей. Всего за свои работы преступники выручили не менее 90 миллионов рублей.