На гонке NASCAR Cup Series в США произошла массовая авария

Массовое столкновение произошло на гонке NASCAR в Талладеге На гонке NASCAR Cup Series в США произошла массовая авария

Москва27 апр Вести.Масштабная авария с участием 27 болидов произошла в ходе заезда серии NASCAR Cup на американском суперспидвее в городе Талладега (штат Алабама).

Об этом сообщает The Tennessean.

В публикации указывается, что инцидент случился на 115-м круге дистанции и привел к временной остановке соревнований.

Причиной аварии послужил контакт между автомобилями Росса Честейна и лидера гонки Буббы Уоллеса. Касание спровоцировало разворот машины Уоллеса прямо перед плотно идущей группой болидов, что вызвало мгновенную цепную реакцию – "эффект домино".

Из-за густого дыма и обилия обломков на трассе организаторы приняли решение вывесить красный флаг. Пауза в гонке была использована для расчистки полотна и проверки состояния безопасности трека.

После завершения восстановительных работ заезд был возобновлен. Победителем напряженной гонки стал Карсон Хосевар.

Все участники массового столкновения были доставлены в медпункт. По результатам обследования врачи не обнаружили серьезных травм у гонщиков и отпустили их домой.

Ранее сообщалось, что во время первой квалификационной гонки "24 часа Нюрбургринг" на трассе Нордшляйфе произошла крупная авария.