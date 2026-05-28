Британский мотогонщик Дэниел Ингам погиб на трассе во время соревнований

Британский мотоциклист Дэниел Ингам разбился насмерть в гонке Isle of Man TT Британский мотогонщик Дэниел Ингам погиб на трассе во время соревнований

Москва28 мая Вести.Британский мотоциклист Дэниел Ингам разбился насмерть в результате аварии во время гонки Isle of Man TT. Об этом сообщили организаторы соревнований на официальном сайте.

Организаторы гонок Isle of Man TT глубоко опечалены кончиной Дэниела Ингама в результате инцидента, произошедшего вчера вечером во время квалификационной сессии гонок Isle of Man TT 2026 года говорится в сообщении

Также уточняется, что на ТТ Ингам был дебютантом в 2026 году, хотя в целом его опыт выступления на подобного рода соревнованиях насчитывает более десяти лет. В его арсенале несколько подиумов, включая престижный Senior MGP в 2024 году.

Ранее в американском штате Алабама произошла масштабная авария с участием 27 болидов произошла в ходе заезда серии NASCAR Cup.