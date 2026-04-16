Пауэрлифтер Пожидаев погиб в ДТП в Таиланде после новости о "смерти" отца

Пауэрлифтер из Кузбасса разбился на байке в Таиланде из-за обмана о смерти отца Пауэрлифтер Пожидаев погиб в ДТП в Таиланде после новости о "смерти" отца

Москва16 апр Вести.В Таиланде в ДТП погиб 22-летний чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу Александр Пожидаев. Он разбился на байке после того, как ему позвонили мошенники и сообщили о смерти отца. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash на спорте".

Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу Александр Пожидаев разбился насмерть в ДТП в Таиланде после звонка мошенников о смерти отца говорится в публикации Mash

Неизвестные упрекнули спортсмена, что он не приехал на похороны. Молодой человек воспринял информацию всерьез, сильно расстроился и в таком состоянии помчался по ночным улицам Паттайи на байке.

В результате он попал в аварию. Врачи диагностировали у Пожидаева тяжелую черепно-мозговую травму, многочисленные переломы и серьезные повреждения внутренних органов. Пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако позднее сердце спортсмена остановилось.