Москва16 апрВести.В Таиланде в ДТП погиб 22-летний чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу Александр Пожидаев. Он разбился на байке после того, как ему позвонили мошенники и сообщили о смерти отца. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash на спорте".
Неизвестные упрекнули спортсмена, что он не приехал на похороны. Молодой человек воспринял информацию всерьез, сильно расстроился и в таком состоянии помчался по ночным улицам Паттайи на байке.
В результате он попал в аварию. Врачи диагностировали у Пожидаева тяжелую черепно-мозговую травму, многочисленные переломы и серьезные повреждения внутренних органов. Пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако позднее сердце спортсмена остановилось.