Миллиардер Смирнов разбился на мотоцикле в Ленобласти В Ленобласти миллиардер Смирнов насмерть разбился на мотоцикле

Москва21 мая Вести.Бизнесмен Михаил Смирнов попал в смертельное ДТП на трассе в Ленинградской области на своем мотоцикле, мужчина скончался на месте происшествия, сообщает "Mash на Мойке".

Авария произошла 20 мая около 13.30 на 49-м километре автодороги Пески – Сосново – Подгорье. Смирнов на своем мотоцикле Triumph не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Haval. От полученных травм он скончался до приезда медиков.

Смирнов занимал 108-е место в рейтинге миллиардеров России в 2024 году. Бизнесмен владел несколькими компаниями, а также являлся совладельцем ООО "Балтийская топливная компания" (БТК), где занимал пост председателя совета директоров. Также он был связан с компаниями в сфере логистики, ресторанного бизнеса, недвижимости и финансов.