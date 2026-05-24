Два мотоцикла столкнулись в Самарской области, один человек погиб

Москва24 мая Вести.В Самарской области выясняют обстоятельства столкновения двух мотоциклов, в результате которого скончался один человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло поздно вечером 23 мая в селе Старая Рачейка Сызранского района. По данным полиции, 16-летний мотоциклист выехал на встречную полосу и задел мотоцикл, которым управлял 24-летний мужчина.

На месте дорожно-транспортного происшествия 24-летний водитель погиб говорится в сообщении

Предполагаемый виновник аварии госпитализирован.

Причины ДТП устанавливаются.